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ЦСКА — «Ростов»: гости вышли вперёд на 89-й минуте

ЦСКА — «Ростов»: гости вышли вперёд на 89-й минуте
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В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и «Ростов». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:1 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

На 89-й минуте Егор Голенков оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

После 15 сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе 27 очков. «Ростов» набрал 17 очков после аналогичного количества матчей. Команда находится на восьмой строчке.

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