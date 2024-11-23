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Тренер «Зенита» Семак рассказал, когда Латышонок приступит к тренировкам

Тренер «Зенита» Семак рассказал, когда Латышонок приступит к тренировкам
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о сроках восстановления голкипера команды Евгения Латышонка после травмы, а также высказался о других травмированных футболистах сине-бело-голубых.

«Мы надеемся, что на этой неделе он приступит к тренировкам, посмотрим. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы вернулся и он, и Вендел. Конечно, чтобы Максим Глушенков набирал форму. Для нас это очень важные игроки, и мы очень ждём их возвращения в общую группу», — приводит слова Семака пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Латышонок принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль».

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