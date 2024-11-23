Футбольный клуб «Атлетико» Мадрид поздравил Хорхе Мартина с чемпионством в MotoGP

Испанский футбольный клуб из Мадрида «Атлетико» поздравил 26-летнего мотогонщика Хорхе Мартина («Дукати») с первым титулом в серии MotoGP.

«Поздравляем Хорхе Мартина с победой в чемпионате мира MotoGP! Вся семья «рохи-бланкос» (красно-белые) очень гордится таким великим представителем «Атлетико», как Хорхе», — обратился клуб в социальных сетях к гонщику.

Фото: Кадр из видео MotoGP

Мартин неоднократно выражал свои симпатии мадридской команде, а после финального этапа в Барселоне 17 ноября Мартин вышел к медиа с футболкой «Атлетико», подписанной игроками. «Атлетико! Какая команда! Надеюсь, скоро поеду к ним и сделаю почётный старт», — сказал Мартин после гонки.