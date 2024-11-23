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Фото: Родри с «Золотым мячом» вернулся в расположение «Манчестер Сити»

Фото: Родри с «Золотым мячом» вернулся в расположение «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри вернулся в расположение команды, взяв с собой награду «Золотой мяч», которая была вручена ему в конце октября.

Фото: Пресс-служба «Манчестер Сити»

Фото: Пресс-служба «Манчестер Сити»

Фото: Пресс-служба «Манчестер Сити»

На текущий момент испанский футболист проходит процесс восстановления после разрыва крестообразных связок, который он получил в матче 5-го тура английской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (2:2). Из-за этой травмы Родри пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона.

28-летний полузащитник стал первым с 2008 года представителем чемпионата Англии, который выиграл награду «Золотой мяч». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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