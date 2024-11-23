Червиченко: «Ростов» умеет выжимать максимум из ничего, ЦСКА ещё нестабилен

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал волевую победу «Ростова» в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«ЦСКА ещё недостаточно стабилен. Ничего не предвещало, но «Ростов» умеет выжимать максимум из ничего. В этот раз у ростовчан получилось. Несмотря на то что Кукуян несколько раз ошибался в пользу ЦСКА, даже это не помешало «Ростову» выиграть. Была больше ничейная игра, но «Ростов» — молодцы.

Есть объективные и необъективные победы. Сегодня у «Ростова» получилось на удачу — зашло всё. Такие матчи бывают, они тоже должны быть. У «Спартака» такой каждый второй матч», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.