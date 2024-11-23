Червиченко: «Ростов» умеет выжимать максимум из ничего, ЦСКА ещё нестабилен
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал волевую победу «Ростова» в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4' 1:1 Голенков – 77' 1:2 Голенков – 89'
«ЦСКА ещё недостаточно стабилен. Ничего не предвещало, но «Ростов» умеет выжимать максимум из ничего. В этот раз у ростовчан получилось. Несмотря на то что Кукуян несколько раз ошибался в пользу ЦСКА, даже это не помешало «Ростову» выиграть. Была больше ничейная игра, но «Ростов» — молодцы.
Есть объективные и необъективные победы. Сегодня у «Ростова» получилось на удачу — зашло всё. Такие матчи бывают, они тоже должны быть. У «Спартака» такой каждый второй матч», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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