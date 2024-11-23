Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в игре с ЦСКА
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные обыграли ЦСКА со счётом 2:1.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4' 1:1 Голенков – 77' 1:2 Голенков – 89'
«Первый тайм сыграли на троечку, второй тайм на четвёрочку. Многие вещи можно было делать лучше. Надо было играть лучше в первом тайме, но больших проблем не было. Надо было улучшить игру с мячом, мяч медленно ходил, поэтому ЦСКА успевал перекрывать зоны.
Коррективы в перерыве внесли и во владении мячом, и в интенсивности отбора. Провели много времени на чужой половине поля, мяч стал быстрее ходить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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