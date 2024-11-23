Гендиректор «Динамо» Мх Газизов опроверг информацию о подписании контракта с Баджо

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов опроверг информацию о подписании контракта с африканским защитником «МК Алжир» Сержем Баджо.

«Информация по Сержу Баджо неверна. Никто никуда не переходит. Я не знаю, откуда взялась эта информация», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ сообщалось, что махачкалинцы договорились с 21-летним ивуарийским футболистом о трёхлетнем контракте. В текущем сезоне Баджо провёл восемь матчей за «МК Алжир». Рыночная стоимость игрока на интернет-портале Transfermarkt не указана.

На данный момент «Динамо» располагается на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у махачкалинского клуба15 очков по результатам 15 матчей.