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Николич взял на себя вину за поражение в матче с «Ростовом»

Николич взял на себя вину за поражение в матче с «Ростовом»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные проиграли «Ростову» со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Очень плохой результат, все расстроены, всем это понятно. Спасибо болельщикам, которые при такой погоде пришли на стадион. Хороший первый тайм, надо было забивать второй гол и доводить игру до конца.

Во втором тайме было всё нормально, не было опасных моментов, но мы начали торопиться, не понимаю зачем. И потом два отскока, два гола. Нам надо много работать над ментальной составляющей. Если кто и виноват в сегодняшнем результате, то это я. Но я знаю, как это исправить», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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