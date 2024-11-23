Николич взял на себя вину за поражение в матче с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные проиграли «Ростову» со счётом 1:2.

«Очень плохой результат, все расстроены, всем это понятно. Спасибо болельщикам, которые при такой погоде пришли на стадион. Хороший первый тайм, надо было забивать второй гол и доводить игру до конца.

Во втором тайме было всё нормально, не было опасных моментов, но мы начали торопиться, не понимаю зачем. И потом два отскока, два гола. Нам надо много работать над ментальной составляющей. Если кто и виноват в сегодняшнем результате, то это я. Но я знаю, как это исправить», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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