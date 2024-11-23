«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

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Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв.

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.