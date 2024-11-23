Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» под руководством Шатова в гостях обыграл «Аланию» в матче 20-го тура Первой лиги

«Урал» под руководством Шатова в гостях обыграл «Аланию» в матче 20-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Россия — Мелбет Первая лига . 20-й тур
23 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Секулич – 9'    

На девятой минуте единственный гол во встрече забил нападающий «Урала» Мартин Секулич.

Эта победа стала третьей подряд для «Урала» под руководством 34-летнего Олега Шатова.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 36 очков за 20 матчей. «Алания» заработала 18 очков и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 39 очков за 19 игр.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Расписание матчей Первой лиги 23 ноября

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android