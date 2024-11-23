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«Урал» под руководством Шатова в гостях обыграл «Аланию» в матче 20-го тура Первой лиги

Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На девятой минуте единственный гол во встрече забил нападающий «Урала» Мартин Секулич.

Эта победа стала третьей подряд для «Урала» под руководством 34-летнего Олега Шатова.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 36 очков за 20 матчей. «Алания» заработала 18 очков и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 39 очков за 19 игр.

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