Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек ЦСКА Мухин ответил на вопрос о своём здоровье. Он не играет с октября 2023 года

Хавбек ЦСКА Мухин ответил на вопрос о своём здоровье. Он не играет с октября 2023 года
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, когда сможет вернуться к играм за клуб.

— Как здоровье?
— Отлично!

— Когда играть будете?
— Скоро, — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 23-летний спортсмен не выступает с 2023 года. Он получил травму в октябре прошлого года, врачи диагностировали у Мухина разрыв передней крестообразной связки. 6 ноября стало известно, что полузащитник успешно перенёс операцию в Италии. Также сообщалось, что Мухин сможет вернуться к игре не раньше мая.

Максим в прошлом сезоне провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Эксклюзив
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о состоянии здоровья Максима Мухина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android