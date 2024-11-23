Хавбек ЦСКА Мухин ответил на вопрос о своём здоровье. Он не играет с октября 2023 года

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, когда сможет вернуться к играм за клуб.

— Как здоровье?

— Отлично!

— Когда играть будете?

— Скоро, — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 23-летний спортсмен не выступает с 2023 года. Он получил травму в октябре прошлого года, врачи диагностировали у Мухина разрыв передней крестообразной связки. 6 ноября стало известно, что полузащитник успешно перенёс операцию в Италии. Также сообщалось, что Мухин сможет вернуться к игре не раньше мая.

Максим в прошлом сезоне провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.