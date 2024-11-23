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Бистрович: не знаю, что случилось у ЦСКА во втором тайме с «Ростовом», мы очень старались

Бистрович: не знаю, что случилось у ЦСКА во втором тайме с «Ростовом», мы очень старались
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Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2). Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Мы провели очень хороший первый тайм. Не знаю, что случилось во втором тайме. Мы отдали преимущество «Ростову». Не могу сказать, что у них было много моментов. Случилось два рикошета — вот результат. Сложно говорить о потере концентрации. Мы были нацелены на игру. Мы очень старались, все игроки отдавали 100% от себя. Такие матчи бывают», — передаёт слова Кристияна Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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