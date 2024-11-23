Бистрович: не знаю, что случилось у ЦСКА во втором тайме с «Ростовом», мы очень старались

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2). Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Мы провели очень хороший первый тайм. Не знаю, что случилось во втором тайме. Мы отдали преимущество «Ростову». Не могу сказать, что у них было много моментов. Случилось два рикошета — вот результат. Сложно говорить о потере концентрации. Мы были нацелены на игру. Мы очень старались, все игроки отдавали 100% от себя. Такие матчи бывают», — передаёт слова Кристияна Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.