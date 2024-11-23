Бистрович: сейчас ЦСКА не на том уровне, который нужен

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович высказался об игре армейцев в нынешнем сезоне РПЛ. Сегодня, 23 ноября, красно-синие уступили «Ростову» со счётом 1:2 в матче 16-го тура чемпионата России.

— Случились несколько неудачных игр. Мы не на том уровне, который нужен. Будем стараться все вместе подняться.

— Поддержали Дивеева?

— Конечно. Мы все знаем, какой он хороший игрок, сколько он нам помогает на поле. Не сказать, что были какие-то ошибки, — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 16 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с казанским «Рубином». Матч состоится 30 ноября, начало игры — в 16:30 мск.