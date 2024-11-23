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Бистрович: сейчас ЦСКА не на том уровне, который нужен

Бистрович: сейчас ЦСКА не на том уровне, который нужен
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Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович высказался об игре армейцев в нынешнем сезоне РПЛ. Сегодня, 23 ноября, красно-синие уступили «Ростову» со счётом 1:2 в матче 16-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

— Случились несколько неудачных игр. Мы не на том уровне, который нужен. Будем стараться все вместе подняться.

— Поддержали Дивеева?
— Конечно. Мы все знаем, какой он хороший игрок, сколько он нам помогает на поле. Не сказать, что были какие-то ошибки, — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 16 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с казанским «Рубином». Матч состоится 30 ноября, начало игры — в 16:30 мск.

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