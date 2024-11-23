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В «Динамо» Мх отреагировали на слова тренера вратарей сборной России о работе с Волком

В «Динамо» Мх отреагировали на слова тренера вратарей сборной России о работе с Волком
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал комплиментарные слова тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова о работе с голкипером Давидом Волком.

«Приятно слышать такие слова в адрес Волка. Всё-таки Кафанов — опытный и квалифицированный тренер. Он реалист. Кафанов смотрит на вещи строго и по существу. От него чрезмерно завышенных оценок ждать не приходится. Будем считать, что он прав», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 23-летний Волк был довызван в национальную команду в качестве четвёртого вратаря на ноябрьские сборы и товарищеские игры со сборными Брунея и Сирии.

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