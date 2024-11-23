«Челси» обыграл бывшую команду Марески «Лестер Сити» в матче 12-го тура АПЛ

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и лондонский «Челси». Игра проходила на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 15-й минуте нападающий гостей Николас Джексон открыл счёт в матче. Этот гол стал единственным в первом тайме. Во втором тайме полузащитник «синих» Энцо Фернандес удвоил преимущество своей команды на 75-й минуте. На 90+5-й минуте нападающий хозяев Джордан Айю с пенальти отыграл один мяч.
«Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 22 очка за 12 матчей. «Лестер Сити» заработал 10 очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.
- 23 ноября 2024
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