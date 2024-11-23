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Лестер — Челси, результат матча 23 ноября 2024, счёт 1:2, АПЛ 2024-2025

«Челси» обыграл бывшую команду Марески «Лестер Сити» в матче 12-го тура АПЛ
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Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и лондонский «Челси». Игра проходила на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 15:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
0:1 Джексон – 15'     0:2 Фернандес – 75'     1:2 Айю – 90+5'    

На 15-й минуте нападающий гостей Николас Джексон открыл счёт в матче. Этот гол стал единственным в первом тайме. Во втором тайме полузащитник «синих» Энцо Фернандес удвоил преимущество своей команды на 75-й минуте. На 90+5-й минуте нападающий хозяев Джордан Айю с пенальти отыграл один мяч.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 22 очка за 12 матчей. «Лестер Сити» заработал 10 очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.

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