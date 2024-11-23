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«Химки» — «Краснодар»: после первого тайма счёт не открыт

«Химки» — «Краснодар»: после первого тайма счёт не открыт
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Завершился первый тайм матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Химками» и «Краснодаром». После первых 45 минут встречи счёт так и не был открыт. Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой (Люберцы). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
2-й тайм
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'    

Напомним, в стартовых составах на поле вышли:

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Бакаев, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. «Краснодар» заработал 37 очков и располагается на первой строчке.

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