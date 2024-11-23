Защитник ЦСКА Келлвен: свой гол «Ростову» обменял бы на победу

Защитник московского ЦСКА Келлвен высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2). Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Была красивая комбинация в моменте с моим голом. Мы постоянно её отрабатываем. Но этот гол я бы обменял на победу», — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Первый гол в матче был забит на четвёртой минуте встречи. Автором забитого мяча стал бразильский защитник ЦСКА Келлвен. На 77-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков сравнял счёт в матче. На 89-й минуте Голенков оформил дубль и вывел свою команду вперёд.