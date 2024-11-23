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Защитник ЦСКА Келлвен: успех и удачи сопутствовали «Ростову», но это не оправдание

Защитник ЦСКА Келлвен: успех и удачи сопутствовали «Ростову», но это не оправдание
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Защитник ЦСКА Келлвен прокомментировал итоги матча 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Первый тайм мы хорошо контролировали игру, забили гол. Я очень рад, что защитники и мы, латерали, тоже забиваем. Голы — результат упорных тренировок, мы все оттачиваем завершение, работаем. Если нам удаётся подключиться и провести хорошую атаку, это вдвойне приятно.

Успех и удача чуть-чуть сопутствовали «Ростову» — два раза был рикошет. Но это не оправдание. Мы играем дома и обязаны были брать три очка», — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, сейчас ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. «Ростов» занимает восьмую строчку с 20 очками.

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