Защитник ЦСКА Келлвен: у меня есть любимые русские слова, но лучше их не произносить

Защитник московского ЦСКА Келлвен рассказал об успехах в изучении русского языка.

«Я видел, как Мойзес говорил по-русски. Очень обрадовался и был счастлив. Я пока ещё учу. Понимаю слова, но у него выше уровень русского. У меня есть любимые слова, но лучше их сейчас не произносить», — передает слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 16 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с казанским «Рубином». Матч состоится 30 ноября, начало игры — в 16:30 мск.