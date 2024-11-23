Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Келлвен: у меня есть любимые русские слова, но лучше их не произносить

Защитник ЦСКА Келлвен: у меня есть любимые русские слова, но лучше их не произносить
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Келлвен рассказал об успехах в изучении русского языка.

«Я видел, как Мойзес говорил по-русски. Очень обрадовался и был счастлив. Я пока ещё учу. Понимаю слова, но у него выше уровень русского. У меня есть любимые слова, но лучше их сейчас не произносить», — передает слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 16 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с казанским «Рубином». Матч состоится 30 ноября, начало игры — в 16:30 мск.

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Келлвен: свой гол «Ростову» обменял бы на победу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android