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Червиченко: вполне возможно, что Сафонов отлично отыграет в «ПСЖ» несколько сезонов

Червиченко: вполне возможно, что Сафонов отлично отыграет в «ПСЖ» несколько сезонов
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове. Вчера, 22 ноября, красно-синие разгромили «Тулузу» со счётом 3:0 в матче 12-го тура Лиги 1. Сафонов вышел в стартовом составе.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Невеш – 35'     2:0 Бералдо – 84'     3:0 Витинья – 90+1'    

«Отлично, что Сафонов пользуется своими шансами. Вратарская судьба такая, что сначала ты сидишь, а потом основной вратарь получает травму — ты выходишь и уже неизвестно, кто основной. Вернусь к своей любимой команде: Селихов получил травму и вышел Максименко — теперь его из ворот краном подъёмным не вытащить. Так и тут — либо Доннарумму продадут, либо получит травму, а Сафонов встанет в ворота.

Вполне возможно, что Матвей несколько сезонов отлично отыграет. Он хороший вратарь. Если есть уверенность, почему нет? Я видел и хорошие матчи Доннаруммы, и видел матчи, где он запускал. По вратарям очень сложно судить, потому что у этих персоналий многое зависит от настроения», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 12 сыгранных матчей «ПСЖ» располагается на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 32 очка. В следующем туре подопечные Луиса Энрике встретятся с «Нантом». Матч состоится 30 ноября, начало игры — в 23:00 мск.

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