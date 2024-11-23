Защитник ЦСКА Келлвен: в прошлом году было намного холоднее и больше снега

Защитник ЦСКА Келлвен рассказал, что во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:2) на поле было снежно и холодно.

«Поле было хорошее, но было холодновато. Но это не оправдание, мы тренируемся в таких условиях каждый день. В том году было намного холоднее, больше снега. Сегодня поле позволяло доминировать», — передает слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, сейчас ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы. В активе у клуба 27 очков по результатам 16 матчей. У «Ростова» 20 очков за аналогичное количество игр и восьмое место в таблице.