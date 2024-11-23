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Защитник ЦСКА Келлвен: в прошлом году было намного холоднее и больше снега

Защитник ЦСКА Келлвен: в прошлом году было намного холоднее и больше снега
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Защитник ЦСКА Келлвен рассказал, что во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:2) на поле было снежно и холодно.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Поле было хорошее, но было холодновато. Но это не оправдание, мы тренируемся в таких условиях каждый день. В том году было намного холоднее, больше снега. Сегодня поле позволяло доминировать», — передает слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, сейчас ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы. В активе у клуба 27 очков по результатам 16 матчей. У «Ростова» 20 очков за аналогичное количество игр и восьмое место в таблице.

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