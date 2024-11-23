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Комличенко: хорошо, что Дивеев своей кочергой махнул, а Голенков оказался где надо

Комличенко: хорошо, что Дивеев своей кочергой махнул, а Голенков оказался где надо
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал эпизод с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым во время матча в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«В первом моменте случайно попало в колено. Хорошо, что попало. Во втором моменте хорошо, что Дивеев своей кочергой махнул, а Голенков оказался опять где надо. Два рабочих гола», — передает слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сейчас «Ростов» располагается на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 20 очков по результатам 16 туров. У ПФК ЦСКА на счету 27 очков после аналогичного количества туров и шестое место в таблице.

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