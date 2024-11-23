Комличенко: хорошо, что Дивеев своей кочергой махнул, а Голенков оказался где надо

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал эпизод с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым во время матча в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) (2:1).

«В первом моменте случайно попало в колено. Хорошо, что попало. Во втором моменте хорошо, что Дивеев своей кочергой махнул, а Голенков оказался опять где надо. Два рабочих гола», — передает слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сейчас «Ростов» располагается на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 20 очков по результатам 16 туров. У ПФК ЦСКА на счету 27 очков после аналогичного количества туров и шестое место в таблице.