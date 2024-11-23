Форвард «Ростова» Комличенко высказался о победе над ЦСКА

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:1). Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Победа волевая, интересная, тем более давно не выигрывали в Москве. Три-четыре последних года получали, поэтому было приятно выиграть. В первом тайме мы не развалились, просто пропустили странный гол. Был выход один в один, мы свои моменты не реализовали. Была равная игра», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Первый гол в матче был забит на четвёртой минуте встречи. Автором забитого мяча стал бразильский защитник ЦСКА Келлвен. На 77-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков сравнял счёт в матче. На 89-й минуте Голенков оформил дубль и вывел свою команду вперёд.