Комличенко: были опасения, что снега будет по колено, — спасибо ЦСКА за поле

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал погодные условия на матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:1). Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Были опасения из-за погоды. Хорошо, что тут профессионально отнеслись, были уже готовы. Поле было в хорошем состоянии для этого времени года, учитывая погоду. Спасибо ЦСКА! Думаю, им самим приятнее было играть так, чем по снегу. Были опасения, что снега будет по колено, — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Первый гол в матче был забит на четвёртой минуте встречи. Автором забитого мяча стал бразильский защитник ЦСКА Келлвен. На 77-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков сравнял счёт в матче. На 89-й минуте Голенков оформил дубль и вывел свою команду вперёд.