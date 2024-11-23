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Комличенко: были опасения, что снега будет по колено, — спасибо ЦСКА за поле

Комличенко: были опасения, что снега будет по колено, — спасибо ЦСКА за поле
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал погодные условия на матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:1). Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Были опасения из-за погоды. Хорошо, что тут профессионально отнеслись, были уже готовы. Поле было в хорошем состоянии для этого времени года, учитывая погоду. Спасибо ЦСКА! Думаю, им самим приятнее было играть так, чем по снегу. Были опасения, что снега будет по колено, — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Первый гол в матче был забит на четвёртой минуте встречи. Автором забитого мяча стал бразильский защитник ЦСКА Келлвен. На 77-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков сравнял счёт в матче. На 89-й минуте Голенков оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

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