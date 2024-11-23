«Химки» — «Краснодар»: Батчи открыл счёт на 46-й минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 46-й минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Жоау Батчи.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. «Краснодар» заработал 37 очков и располагается на второй строчке.