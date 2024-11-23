Акинфеев пропускал в девятку, Кучаев утешал Дивеева. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Ростов»

23 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Ростов». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Первый гол был забит на четвёртой минуте встречи, его автором стал бразильский защитник ЦСКА Келлвен. На 77-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков сравнял счёт. На 89-й минуте Голенков оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На данный момент ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 16 турах. «Ростов» (20) — восьмой.