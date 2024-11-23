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«Тюмень» вырвала победу у «Арсенала» в концовке матча 20-го тура Первой лиги

Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

На 37-й минуте нападающий «Арсенала» Максим Турищев открыл счёт. Ответный мяч «Тюмени» на 85-й минуте забил форвард Дмитрий Купцов. Победный мяч гостей на 90+6-й минуте оформил нападающий Кирилл Косарев.

После 20 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков. «Тюмень» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу калининградская «Балтика», у которой 39 очков.