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Андрей Аршавин: нет ощущения, что в игре «Зенита» есть лёгкость

Андрей Аршавин: нет ощущения, что в игре «Зенита» есть лёгкость
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Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре санкт-петербургского «Зенита» в первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 23 ноября, сине-бело-голубые на выезде обыграли «Оренбург» со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 90+6-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

«Нет ощущения, что в игре «Зенита» есть лёгкость. Команда отрезками играет очень натужно, но набирает очки. Надеюсь, что ощущение от игры изменится, а если изменится, то в лучшую сторону. Именно поэтому «Зенит» наберёт как минимум столько же очков, что позволит занять первое место по итогам сезона», — приводит слова Аршавина Metaratings.

После 16 сыгранных матчей санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков.

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