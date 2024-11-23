Андрей Аршавин: нет ощущения, что в игре «Зенита» есть лёгкость

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре санкт-петербургского «Зенита» в первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 23 ноября, сине-бело-голубые на выезде обыграли «Оренбург» со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 90+6-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин.

«Нет ощущения, что в игре «Зенита» есть лёгкость. Команда отрезками играет очень натужно, но набирает очки. Надеюсь, что ощущение от игры изменится, а если изменится, то в лучшую сторону. Именно поэтому «Зенит» наберёт как минимум столько же очков, что позволит занять первое место по итогам сезона», — приводит слова Аршавина Metaratings.

После 16 сыгранных матчей санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков.