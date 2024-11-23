Тренер вратарей сборной России — о Волке: впечатления лучше, чем ожидал

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился впечатлениям от работы с 23-летним голкипером махачкалинского «Динамо» Давидом Волком.

— Его команда находится на пятом месте по пропущенным мячам, и заслуга Волка в этом немалая. Вклад Давида в результаты махачкалинского «Динамо» в первом круге очень большой. Этот фактор перевесил на фоне остальных вратарей.

— Какие впечатления у вас сложились от работы с Волком?

— Впечатления в тренировочном процессе оказались лучше, чем даже ожидал. Давид показал, что может играть ещё лучше. Сказал его тренеру Сергею Кращенко, над чем надо работать. Думаю, эти моменты они вместе подправят и Волк станет ещё лучше, — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, Волк был довызван в сборную перед товарищескими матчами национальной команды с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0), однако так и не вышел на поле.