Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей сборной России — о Волке: впечатления лучше, чем ожидал

Тренер вратарей сборной России — о Волке: впечатления лучше, чем ожидал
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился впечатлениям от работы с 23-летним голкипером махачкалинского «Динамо» Давидом Волком.

— Его команда находится на пятом месте по пропущенным мячам, и заслуга Волка в этом немалая. Вклад Давида в результаты махачкалинского «Динамо» в первом круге очень большой. Этот фактор перевесил на фоне остальных вратарей.

— Какие впечатления у вас сложились от работы с Волком?
— Впечатления в тренировочном процессе оказались лучше, чем даже ожидал. Давид показал, что может играть ещё лучше. Сказал его тренеру Сергею Кращенко, над чем надо работать. Думаю, эти моменты они вместе подправят и Волк станет ещё лучше, — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, Волк был довызван в сборную перед товарищескими матчами национальной команды с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0), однако так и не вышел на поле.

Материалы по теме
Вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк получил вызов в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android