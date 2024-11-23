Агент Гурцкая: Алексей Рыскин легко бы мог быть спортивным директором «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал подходящих, на его взгляд, кандидатов на должность спортивного директора московского «Спартака». Ранее этот пост покинул португальский специалист Томаш Амарал.

«Почему не рассматривают кандидатуру Тимура Лепсая, который рынок Южной Америки знает лучше, чем Амарал? Не работай в «Ростове» Алексей Рыскин, он легко бы мог работать в «Спартаке». Если бы Алексей Анатольевич этого хотел, это готовый спортивный директор красно-белых. Он справится с этой работой точно лучше, чем иностранец.

Широков? Очень люблю Романа, он крут, нереально разбирается в футболистах, но очень тяжёлый характер. Футболисты уровня Денисова или Умярова, проведшие плохой матч, должны будут с опаской заходить в раздевалку. Потому что Рома может и оплеуху дать. Идеальное решение – поставить Романа руководителем скаутского отдела.

Но клуб боится, что взять русского – это взять его историю взаимоотношений на рынке. А где гарантия, что Амарал не работал на португальскую агентскую группу, когда в команду брали Мангаша?» — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.