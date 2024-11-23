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«Химки» — «Краснодар»: Руденко сравнял счёт на 84-й минуте

«Химки» — «Краснодар»: Руденко сравнял счёт на 84-й минуте
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В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Счёт в матче ничейный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'     1:1 Руденко – 84'     1:2 Газинский – 86'     2:2 Вера – 90+4'    

Нападающий «Химок» Александр Руденко сравнял счёт на 84-й минуте игры — 1:1.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. «Краснодар» заработал 37 очков и располагается на второй строчке.

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