«Химки» — «Краснодар»: Руденко сравнял счёт на 84-й минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Счёт в матче ничейный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «Химок» Александр Руденко сравнял счёт на 84-й минуте игры — 1:1.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. «Краснодар» заработал 37 очков и располагается на второй строчке.