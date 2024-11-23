«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Тоттенхэм». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Матч не будет официально показан в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. «Тоттенхэм» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.