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Иван Таранов: насколько уместно Николичу проводить эксперименты в матчах РПЛ?

Иван Таранов: насколько уместно Николичу проводить эксперименты в матчах РПЛ?
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Бывший российский футболист Иван Таранов оценил работу главного тренера ЦСКА Марко Николича после поражения клуба в матче 16-го тура с «Ростовом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Я посмотрел послематчевую пресс-конференцию Николича. Он полностью взял вину на себя и признался, что хотел поэкспериментировать, а также посмотреть, как будут показывать себя лидеры. Он считает, что это связано с психологией. Наверняка у Николича есть какие-то задумки на этот счёт, какая-то работа будет проведена. Только вопрос: насколько сейчас уместно проводить такие эксперименты? Нужно выигрывать каждую игру, а экспериментировать нужно на сборах и в товарищеских матчах», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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