Иван Таранов: насколько уместно Николичу проводить эксперименты в матчах РПЛ?

Бывший российский футболист Иван Таранов оценил работу главного тренера ЦСКА Марко Николича после поражения клуба в матче 16-го тура с «Ростовом» (1:2).

«Я посмотрел послематчевую пресс-конференцию Николича. Он полностью взял вину на себя и признался, что хотел поэкспериментировать, а также посмотреть, как будут показывать себя лидеры. Он считает, что это связано с психологией. Наверняка у Николича есть какие-то задумки на этот счёт, какая-то работа будет проведена. Только вопрос: насколько сейчас уместно проводить такие эксперименты? Нужно выигрывать каждую игру, а экспериментировать нужно на сборах и в товарищеских матчах», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.