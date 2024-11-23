«Спартак» — «Локомотив»: Угальде оформил дубль на 21-й минуте

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В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский «Спартак» и «Локомотив». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:0.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте Угальде увеличил преимущество хозяев, оформив дубль во встрече.

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.