«Краснодар» сыграл вничью с «Химками» в матче 16-го тура РПЛ

Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретились подмосковные «Химки» и «Краснодар». Команды сыграли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

На 46-й минуте нападающий «Краснодара» Жоау Батчи открыл счёт. На 84-й минуте форвард Александр Руденко забил ответный мяч «Химок». Ещё одним голом в составе гостей отметился Юрий Газинский на 86-й минуте. Полузащитник «Химок» Лукас Вера сравнял счёт, реализовав пенальти в добавленное время, — 2:2.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. «Химки» располагаются на 12-й строчке с 13 очками.