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Химки — Краснодар, результат матча 16-го тура РПЛ, счёт 2:2, 23 ноября 2024 года

«Краснодар» сыграл вничью с «Химками» в матче 16-го тура РПЛ
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Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретились подмосковные «Химки» и «Краснодар». Команды сыграли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'     1:1 Руденко – 84'     1:2 Газинский – 86'     2:2 Вера – 90+4'    

На 46-й минуте нападающий «Краснодара» Жоау Батчи открыл счёт. На 84-й минуте форвард Александр Руденко забил ответный мяч «Химок». Ещё одним голом в составе гостей отметился Юрий Газинский на 86-й минуте. Полузащитник «Химок» Лукас Вера сравнял счёт, реализовав пенальти в добавленное время, — 2:2.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. «Химки» располагаются на 12-й строчке с 13 очками.

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