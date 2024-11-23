Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о пенальти «Краснодару» в добавленное время в матче с «Химками»

Арбитр Федотов высказался о пенальти «Краснодару» в добавленное время в матче с «Химками»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об 11-метровом ударе в ворота «Краснодара» в матче 16-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'     1:1 Руденко – 84'     1:2 Газинский – 86'     2:2 Вера – 90+4'    

«Сухой ошибся. Он посчитал, что игрок «Краснодара» играл в мяч, но со своей позиции он обязан был видеть, что первым в мяч играл футболист «Химок», а дальше игрок гостей совершил фол по неосторожности. VAR в лице Буланова вмешался верно, тут правильно назначен 11-метровый удар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 16 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

Материалы по теме
«Я разуверился в Мусаеве». Как «Краснодар» закинул семь «Химкам», а его всё равно разнесли
«Я разуверился в Мусаеве». Как «Краснодар» закинул семь «Химкам», а его всё равно разнесли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android