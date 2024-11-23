Арбитр Федотов высказался о пенальти «Краснодару» в добавленное время в матче с «Химками»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об 11-метровом ударе в ворота «Краснодара» в матче 16-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках.

«Сухой ошибся. Он посчитал, что игрок «Краснодара» играл в мяч, но со своей позиции он обязан был видеть, что первым в мяч играл футболист «Химок», а дальше игрок гостей совершил фол по неосторожности. VAR в лице Буланова вмешался верно, тут правильно назначен 11-метровый удар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 16 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.