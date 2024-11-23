«Краснодар» — третий клуб в истории РПЛ, ни разу не проигравший в первых 16 турах сезона

Сегодня, 23 ноября, «Краснодар» сыграл вничью с подмосковными «Химками» (2:2) в матче 16-го тура РПЛ. Таким образом, чёрно-зелёные стали третьим клубом в истории чемпионата России, который ни разу не проиграл в первых 16 турах сезона. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Ранее удержать такую серию без поражений удавалось московскому «Локомотиву» в сезоне-2005 (проиграли в 20-м туре) и санкт-петербургскому «Зениту» в сезоне-2010 (проиграли в 24-м туре).

На 46-й минуте нападающий «Краснодара» Жоау Батчи открыл счёт. Ответный мяч «Химок» на 84-й минуте забил форвард Александр Руденко. Ещё одним голом в составе гостей отметился Юрий Газинский на 86-й минуте. Полузащитник «Химок» Лукас Вера сравнял счёт, реализовав пенальти в добавленное время, — 2:2.

После 16 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.