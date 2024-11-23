Руслан Нигматуллин высказался о грубой ошибке голкипера Лантратова в матче со «Спартаком»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался по поводу грубой ошибки вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:0 в пользу красно-белых.

«Все вратари — заложники современного стиля игры. Зачастую они разыгрывают мяч и чувствуют себя полевыми игроками, ведь такие требования. Лантратов в первом пропущенном мяче до последнего ждал кого-нибудь, чтобы отдать пас. Но мне сложно оправдать его действия. К сожалению, это вратарская ошибка», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.