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Руслан Нигматуллин высказался о грубой ошибке голкипера Лантратова в матче со «Спартаком»

Руслан Нигматуллин высказался о грубой ошибке голкипера Лантратова в матче со «Спартаком»
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался по поводу грубой ошибки вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:0 в пользу красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'    

«Все вратари — заложники современного стиля игры. Зачастую они разыгрывают мяч и чувствуют себя полевыми игроками, ведь такие требования. Лантратов в первом пропущенном мяче до последнего ждал кого-нибудь, чтобы отдать пас. Но мне сложно оправдать его действия. К сожалению, это вратарская ошибка», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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