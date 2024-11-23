Таранов: мы отвыкли от такого ЦСКА — второй тайм с «Ростовом» был провальным

Бывший футболист Иван Таранов высказался об игре ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Можно сказать, что мы отвыкли от такого ЦСКА. Сегодня, к сожалению, второй тайм был совсем провальным. С чем это связано? Это можно обсуждать очень долго. На мой взгляд, у ЦСКА происходит постоянная ротация состава. Нет такого состава, который играл бы стабильно на протяжении многих матчей и показывал уверенную игру в атаке и обороне. Постоянно что-то меняется. Одни, вторые, третьи… Поэтому нет целостного сплочённого ЦСКА, который привыкли видеть болельщики на протяжении многих лет. Отсюда последние результаты команды», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.