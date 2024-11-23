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Таранов: мы отвыкли от такого ЦСКА — второй тайм с «Ростовом» был провальным

Таранов: мы отвыкли от такого ЦСКА — второй тайм с «Ростовом» был провальным
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Бывший футболист Иван Таранов высказался об игре ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Можно сказать, что мы отвыкли от такого ЦСКА. Сегодня, к сожалению, второй тайм был совсем провальным. С чем это связано? Это можно обсуждать очень долго. На мой взгляд, у ЦСКА происходит постоянная ротация состава. Нет такого состава, который играл бы стабильно на протяжении многих матчей и показывал уверенную игру в атаке и обороне. Постоянно что-то меняется. Одни, вторые, третьи… Поэтому нет целостного сплочённого ЦСКА, который привыкли видеть болельщики на протяжении многих лет. Отсюда последние результаты команды», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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