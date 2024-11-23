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«Не могу предъявить претензии». Тренер «Краснодара» Мусаев — о ничьей с «Химками»

«Не могу предъявить претензии». Тренер «Краснодара» Мусаев — о ничьей с «Химками»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (2:2). Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'     1:1 Руденко – 84'     1:2 Газинский – 86'     2:2 Вера – 90+4'    

— Надо было сыграть внимательно. Пропустили достаточно простые мячи, особенно второй. Я не видел повтор, но нельзя статически выбивать мяч, нужно всегда делать шаг. Но в целом я не могу кому-то предъявить претензии по самоотдаче, все хотели победить, был хороший настрой. Из последних пяти матчей это четвёртый на выезде, было две паузы на сборные, ребята играют на пределе и отдают все свои силы. Не нужно говорить на эмоциях, а нужно разобрать игру и готовиться дальше.

— Было ощущение, что изначально Газинский не готовился, его не было в зоне разминки, а потом вы его экстренно вызвали.
— В зоне разминки могут быть три футболиста. В тот момент, когда решили делать замены, его не было, но он быстро размялся и вышел. Он опытный игрок, нужно было успокоить игру, на это был расчёт.

— Почему решились на четверную замену?
— Хотели освежить игру, забить второй мяч, просто судья чуть затянул. Не знаю, по каким причинам не дал сделать нам сразу замены, поэтому получилась четверная.

Конечно, хотелось бы победить, думали только об этом. Не могу сказать, что доволен. Несмотря на то что поле тяжёлое, наши игроки были в сборных, мы были близки к победе, но детали и концовка должны быть лучше, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

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