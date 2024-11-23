Газинский прокомментировал ничью «Краснодара» с «Химками»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о ничьей в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Химками» (2:2).

«Тяжёлые погодные условия. В первом тайме мы владели инициативой, а второй был равный. Учитывая, что мы вышли вперёд и вели, наверное, было бы логичнее, чтобы выиграли, но соперник тоже имел возможность.

Удалось забить, я рад. Мандража не было, надо было доводить до победы, но это футбол. Соперник создал моменты у наших ворот. В таких матчах нужно просто дожимать и забивать третий, чтобы поставить точку», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.