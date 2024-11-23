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Газинский прокомментировал ничью «Краснодара» с «Химками»

Газинский прокомментировал ничью «Краснодара» с «Химками»
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о ничьей в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Химками» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'     1:1 Руденко – 84'     1:2 Газинский – 86'     2:2 Вера – 90+4'    

«Тяжёлые погодные условия. В первом тайме мы владели инициативой, а второй был равный. Учитывая, что мы вышли вперёд и вели, наверное, было бы логичнее, чтобы выиграли, но соперник тоже имел возможность.

Удалось забить, я рад. Мандража не было, надо было доводить до победы, но это футбол. Соперник создал моменты у наших ворот. В таких матчах нужно просто дожимать и забивать третий, чтобы поставить точку», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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