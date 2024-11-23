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Газинский ответил, что сказал Мусаев игрокам «Краснодара» после ничьей с «Химками»

Газинский ответил, что сказал Мусаев игрокам «Краснодара» после ничьей с «Химками»
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский раскрыл, что сказал главный тренер Мурад Мусаев игрокам чёрно-зелёных после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (2:2). Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'     1:1 Руденко – 84'     1:2 Газинский – 86'     2:2 Вера – 90+4'    

«Обидно пропускать в таких матчах, тем более мы знаем результаты соперника. Бывают матчи разные. Мусаев после игры сказал команде, что надо двигаться дальше», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На 46-й минуте нападающий «Краснодара» Жоау Батчи открыл счёт. На 84-й минуте форвард Александр Руденко забил ответный мяч «Химок». Ещё одним голом в составе гостей отметился Юрий Газинский на 86-й минуте. Полузащитник «Химок» Лукас Вера сравнял счёт, реализовав пенальти в добавленное время, — 2:2.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. «Химки» располагаются на 12-й строчке с 13 очками.

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