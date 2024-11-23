Газинский: арбитр сказал, пенальти стопроцентный. Показалось, игрок «Химок» симулировал
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал пенальти в ворота «быков» в концовке матча с «Химками» (2:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46' 1:1 Руденко – 84' 1:2 Газинский – 86' 2:2 Вера – 90+4'
«Мне показалось, что он симулировал. Потом спросил у арбитра. Он сказал, что это стопроцентный пенальти», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 38 очков за 16 матчей. «Химки» заработали 13 очков и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.
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