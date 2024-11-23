Газинский: арбитр сказал, пенальти стопроцентный. Показалось, игрок «Химок» симулировал

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал пенальти в ворота «быков» в концовке матча с «Химками» (2:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках.

«Мне показалось, что он симулировал. Потом спросил у арбитра. Он сказал, что это стопроцентный пенальти», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 38 очков за 16 матчей. «Химки» заработали 13 очков и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.