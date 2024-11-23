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«Боруссия» победила «Фрайбург» в матче 11-го тура Бундеслиги

«Боруссия» победила «Фрайбург» в матче 11-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 11-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Боруссия» Дортмунд и «Фрайбург». Клубы играли на стадионе в Дортмунде. Главным арбитром встречи выступил Феликс Брих (Мюнхен, Германия). Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Германия — Бундеслига . 11-й тур
23 ноября 2024, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Байер – 7'     2:0 Нмеча – 40'     3:0 Брандт – 66'     4:0 Байно-Гиттенс – 77'    
Удаления: нет / Остерхаге – 63', Адаму – 90+3'

У победителей голами отметились Максимилиан Байер на седьмой минуте, Феликс Нмеча на 40-й минуте, Юлиан Брандт на 66-й минуте и Джейми Байно-Гиттенс на 77-й минуте.

Таким образом, «Боруссия» располагается на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. В активе у клуба 19 очков после 11 матчей. «Фрайбург» занимает шестую строчку таблицы с 17 очками.

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