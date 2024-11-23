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Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
18:00 Мск
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«Спартак» — «Локомотив»: Ньямси забил гол на 63-й минуте

«Спартак» — «Локомотив»: Ньямси забил гол на 63-й минуте
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В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский «Спартак» и «Локомотив». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного, оформив хет-трик. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник Жерзино Ньямси отыграл второй мяч железнодорожников.

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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