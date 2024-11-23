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Хет-трик Патрика Шика принёс победу «Байеру» в матче 11-го тура Бундеслиги

Хет-трик Патрика Шика принёс победу «Байеру» в матче 11-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 11-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Байер» и «Хайденхайм». Встреча клубов проходила на «БайАрене» в Леверкузене. Главным арбитром матча выступил Бастиан Данкерт (Росток, Германия). Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.

Германия — Бундеслига . 11-й тур
23 ноября 2024, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 2
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
0:1 Дорш – 10'     0:2 Хонсак – 21'     1:2 Паласиос – 30'     2:2 Шик – 32'     3:2 Шик – 52'     4:2 Шик – 71'     5:2 Джака – 82'    

У победителей голами отметились Эксекиэль Паласиос на 30-й минуте, Гранит Джака на 82-й минуте и Патрик Шик, который оформил хет-трик (32-я, 52-я и 71-я минуты). У гостей поля мячи забили Никлас Дорш на 10-й минуте и Матиас Хонсак на 21-й минуте.

Таким образом, «Байер» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги с 20 очками. «Хайденхайм» располагается на 15-м месте с 10 очками.

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