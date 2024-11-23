Хет-трик Патрика Шика принёс победу «Байеру» в матче 11-го тура Бундеслиги

Завершился матч 11-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Байер» и «Хайденхайм». Встреча клубов проходила на «БайАрене» в Леверкузене. Главным арбитром матча выступил Бастиан Данкерт (Росток, Германия). Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.

У победителей голами отметились Эксекиэль Паласиос на 30-й минуте, Гранит Джака на 82-й минуте и Патрик Шик, который оформил хет-трик (32-я, 52-я и 71-я минуты). У гостей поля мячи забили Никлас Дорш на 10-й минуте и Матиас Хонсак на 21-й минуте.

Таким образом, «Байер» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги с 20 очками. «Хайденхайм» располагается на 15-м месте с 10 очками.