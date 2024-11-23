Хет-трик Патрика Шика принёс победу «Байеру» в матче 11-го тура Бундеслиги
Поделиться
Завершился матч 11-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Байер» и «Хайденхайм». Встреча клубов проходила на «БайАрене» в Леверкузене. Главным арбитром матча выступил Бастиан Данкерт (Росток, Германия). Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.
Германия — Бундеслига . 11-й тур
23 ноября 2024, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 2
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
0:1 Дорш – 10' 0:2 Хонсак – 21' 1:2 Паласиос – 30' 2:2 Шик – 32' 3:2 Шик – 52' 4:2 Шик – 71' 5:2 Джака – 82'
У победителей голами отметились Эксекиэль Паласиос на 30-й минуте, Гранит Джака на 82-й минуте и Патрик Шик, который оформил хет-трик (32-я, 52-я и 71-я минуты). У гостей поля мячи забили Никлас Дорш на 10-й минуте и Матиас Хонсак на 21-й минуте.
Таким образом, «Байер» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги с 20 очками. «Хайденхайм» располагается на 15-м месте с 10 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 ноября 2024
-
20:47
-
20:44
-
20:39
-
20:37
-
20:36
-
20:34
-
20:32
-
20:23
-
20:21
-
20:17
-
20:14
-
20:11
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:56
-
19:49
-
19:41
-
19:38
-
19:36
-
19:34
-
19:26
-
19:25
-
19:17
-
19:16
-
19:16
-
19:08
-
19:07
-
19:01
-
18:58
-
18:53
-
18:46
-
18:37
-
18:36