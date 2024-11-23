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Франко Камоцци: «Спартаку» повезло продать Соболева в «Зенит» за € 10 млн

Франко Камоцци: «Спартаку» повезло продать Соболева в «Зенит» за € 10 млн
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре нападающего Александра Соболева за санкт-петербургский «Зенит» после его ухода из стана красно-белых.

– Если смотреть со стороны, то можно согласиться, что «Спартаку» повезло продать Соболева за € 10 млн.

– Как вы думаете, Соболев будет продан или отдан в аренду в ближайшее время?
– Это проблема «Зенита» прямо сейчас, — приводит слова Камоцци «ВсеПроСпорт.ру».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.

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