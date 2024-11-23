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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ
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Сегодня, 23 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Тоттенхэм». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе Джоном Бруксом (Лестер). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1-й тайм
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 13'     0:2 Мэддисон – 20'    

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Аканжди, Гвардиол, Льюис, Гюндоган, Бернарду Силва, Савио, Фоден, Холанд.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Дрэгушин, Дэвис, Удоджи, Сарр, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Мин, Соланке.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. «Тоттенхэм» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.

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