«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Тоттенхэм». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе Джоном Бруксом (Лестер). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Аканжди, Гвардиол, Льюис, Гюндоган, Бернарду Силва, Савио, Фоден, Холанд.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Дрэгушин, Дэвис, Удоджи, Сарр, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Мин, Соланке.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. «Тоттенхэм» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.