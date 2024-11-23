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«Хоффенхайм» победил «РБ Лейпциг», забив на последних минутах матча 11-го тура Бундеслиги

«Хоффенхайм» победил «РБ Лейпциг», забив на последних минутах матча 11-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 11-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на «ПреЦеро Арене» в Зинсхайме. Главным арбитром встречи выступал Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия). Победу одержали хозяева поля со счётом 4:3.

Германия — Бундеслига . 11-й тур
23 ноября 2024, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
4 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Орбан – 15'     1:1 Гложек – 17'     1:2 Нуса – 19'     2:2 Бишоф – 50'     2:3 Нсоки – 67'     3:3 Гложек – 82'     4:3 Бруун Ларсен – 87'    

У гостей встречи голы забили Вилли Орбан на 15-й минуте, Антонио Нуса на 19-й минуте и Стэнли Нсоки на 67-й минуте. В составе победителей отличились Адам Гложек (дважды — 17-я и 82-я минуты), Том Бишоф на 50-й минуте и Якоб Бруун Ларсен, который принёс победу команде на 87-й минуте игры.

Таким образом, «Хоффенхайм» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги с 12 очками. У «РБ Лейпциг» второе место в таблице и 21 очко в активе.

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