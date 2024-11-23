«Хоффенхайм» победил «РБ Лейпциг», забив на последних минутах матча 11-го тура Бундеслиги

Завершился матч 11-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на «ПреЦеро Арене» в Зинсхайме. Главным арбитром встречи выступал Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия). Победу одержали хозяева поля со счётом 4:3.

У гостей встречи голы забили Вилли Орбан на 15-й минуте, Антонио Нуса на 19-й минуте и Стэнли Нсоки на 67-й минуте. В составе победителей отличились Адам Гложек (дважды — 17-я и 82-я минуты), Том Бишоф на 50-й минуте и Якоб Бруун Ларсен, который принёс победу команде на 87-й минуте игры.

Таким образом, «Хоффенхайм» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги с 12 очками. У «РБ Лейпциг» второе место в таблице и 21 очко в активе.