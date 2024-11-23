«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура АПЛ

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер (Уилтшир). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 15-й минуте хозяева вышли вперёд, гол забил вингер «Арсенала» Букайо Сака. Этот мяч стал единственным в первом тайме. На 52-й минуте Томас Парти удвоил преимущество «канониров». На 86-й минуте Итан Нванери довёл счёт до разгромного.
«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 22 очка за 12 матчей. «Ноттингем Форест» заработал 19 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.
- 23 ноября 2024
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